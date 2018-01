– Tegnet livsforsikring for død mann

Roganytt

Den 28. mai i år må en 45 år gammel kvinne fra Ålgård møte i Jæren tingrett.

Blant annet skal hun ha logget seg inn i nettbanken til en død mann ved å bruke hans BankID.

Her skal hun ha forledet en bank til å opprette en livsforsikring for mannen på 1.000.000 kroner med seg selv som begunstiget.

«Dette til tross for at hun visste at mannen var død», heter det i tiltalen fra statsadvokat Arvid Malde.

Kvinnen er også tiltalt for utgi seg for en annen for å oppnå vinning, samt oppbevaring av 258 gram amfetamin.

