Taxisjåfør slo to kvinner og kjørte på den ene

27. mai 2017. En lørdag. To venninner hadde vært på byen i Stavanger. Den ene av de to hadde skadet ankelen sin, og måtte dermed en tur på legevakten. Derfra tok de taxi hjem til Tananger.

Da de kom frem viste det seg at de ikke hadde penger til å betale for turen, dermed ble de kjørt til en minibank på Sola for å gjøre et uttak. Da venninnene ikke fikk tatt ut penger oppsto det en krangel med den 42 år gamle taxisjåføren.

Til Stavanger Tingrett sier venninnene at de tilbød flere oppgjørsmåter, blant annet at de kunne vipse penger. Det var ikke en løsning taxisjåføren ønsket. I løpet av diskusjonen tok han mobilen til den ene av venninne i pant og gikk tilbake til taxien. Retten har sett et videoopptak av hele hendelsesforløpet.

LES OGSÅ: Urinering og bortvisninger

Ble slått ned

Venninnen som ble fratatt telefonen fulgte etter og satt seg i baksetet. Da mistet taxisjåføren besinnelsen, han gikk rundt rettet et kraftig slag mot hodet til venninnen. Hun gikk i bakken av slaget.

Da den andre venninnen så dette, gikk hun fysisk til angrep på taxisjåføren, med det retten beskriver som «nokså kraftløse slag og spark». Angrepet ble gjengjeldt med at taxisjåføren slo henne i hodet, dyttet henne, rev henne i håret og la henne i bakken. Deretter satt han seg i taxien.

Den ene venninnen prøvde å hindre taxisjåføren i å stikke av ved å stille seg foran bilen og lene seg mot panseret. Taxisjåføren kjørt allikevel i, og retten mener dermed han har kjørt på den ene venninnen i lav hastighet. Retten konkluderer med at dette var en bevisst handling, ettersom videoopptaket viser at venninnen bør være godt synlig, midt foran bilen. Venninnen kom seg unna uten skader.

LES OGSÅ: Truet med kniv

Mener han ble provosert

Taxisjåføren erkjente ikke straffeskyld for episoden, men sto på at han måtte frifinnes på grunn av provokasjon.

Sjåføren forklarte for retten at det oppsto ubehagelig stemning i løpet av taxituren fra legevakten til Tananger. Han forklarte at en av venninnene slo ham i hodet med en flaske, at han ble spyttet på og at de fornærmede kom med rasistiske ytringer i retning «pakkis» og «Dra tilbake dit du kommer fra».

Venninnene har kontant avvist taxisjåførens forklaring, og fremstår i følge retten som «genuint overrasket over at tiltalte legger skylden på dem».

I politiavhør har taxisjåføren forklart at det var de to venninnene som angrep ham først. Denne forklaringen endret han da han fikk se videoopptaket av episoden.

Taxisjåførens forklaring om at venninnene spyttet på ham kom ikke frem før i hovedforhandlingene. Han har også forklart seg forskjellig til politiet og retten om flasken han ble slått med var av glass eller plast.

– For retten framstår det som at tiltalte tilpasser sin forklaring etter hvert som han blir kjent med de øvrige bevisene, skriver retten i dommen.

Retten var enstemmig da den dømte taxisjåføren til 30 dagers fengsel.

Taxisjåføren er for tiden ikke i jobb som taxisjåfør.