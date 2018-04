Taxi og personbil har kollidert

Roganytt

Politiet melder om ulykken litt over klokken 17.00 tirsdag,

Ulykken skal ha funnet sted klokken 16.34 i Tananger

Trafikkuhell mellom to biler. Nødetatene til stedet. En personbil og en taxi hadde krasjet. Begge førerne til legevakten for sjekk. Uvisst skadeomfang. Bilberging er på vei, melder politiet.

Litt over klokken 18.00 melder politiet at fører av personbil er lagt inn på SUS for observasjon. Politiet har opprettet sak på ulykken, men har ikke gjort noen førerkortbeslag.