Roganytt

Innbruddet fant sted natt til 1. oktober i fjor i tidsrommet forut for klokken 06.30.

Da tok den 54 år gamle mannen, som er bosatt på Kampen, seg inn i en bolig på Storhaug i Stavanger.

Her forsynte han seg med ID-kort, en kortholder og nøkkel til bilen som sto parkert utenfor.

Satt i bilen

Beboeren i huset oppdaget forholdet da han våknet og ringte umiddelbart til politiet klokken 06.30 og fortalte at bilen var blitt stjålet.

Bileieren kunne spore bilen sin med en app på sin mobiltelefon, men denne ga kun signal når bilen sto stille. Klokken 06.53 viste appen at bilen sto stille på Kampen.

Bileieren ringte på nytt til politiet og ga beskjed om dette. Patruljen kom til stedet omkring tre minutter senere og registrerte da at 54-åringen satt i bilen og at denne var parkert i kort avstand fra hans bolig.

– Ikke meg

54-åringen forklarte at han den aktuelle natten hadde vært hos venner i nærheten av fornærmedes bolig.

Han forklarte også at han hadde gått hjem og sett at det sto en bil med lys, og at han hadde satt seg inn i denne da han ble pågrepet av politiet.

Også ektefellen til 54-åringen forklarte at hun hadde sett bilen på stedet tidligere på natten og at det ikke hadde vært folk i den.

Ikke troverdig

De forklaringene mente retten den trygt kunne se bort fra, og kom til at 54-åringen skulle dømmes for forholdet.

Stavanger tingrett la avgjørende vekt på bileierens forklaring om at han så at bilen var i bevegelse fram til den stanset ved 54-åringens bolig, og at det bare tok noen minutter før politiet var på stedet og fant ham i bilen.

I bilen ble det også funnet tyvegods og bilnøkler, og retten fant det påfallende at dette ble etterlatt dersom noen andre skulle ha tatt bilen.

I forbindelse med straffeutmålingen ble det lagt vekt på at 54-åringen er dømt 26 ganger tidligere for vinningsforbrytelser.

Denne gangen ble straffen 75 dager i fengsel og han må også betale 55.419 kroner i erstatning til et forsikringsselskap.

