Tatt med promille – må betale 150.000 kroner

En 46 år gammel mann er nylig dømt for å ha kjørt bil med promille.

Kjøreturen fant sted 10. november i fjor på Vaulen i Stavanger.

Omkring klokken 10.55 ble han stoppet av politiet og en blodprøve av 46-åringen tatt tre kvarter etter kjøringen viste at han hadde en promille på 1,44.

46-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at mannen ble dømt til 26 dagers fengsel.

Siden mannen har en betydelig inntekt ble det også lagt ned påstand om at han skulle dømmes til å betale 162.000 kroner i bot.

Stavanger tingrett viste til at kjøreturen endte med et trafikkuhell med betydelig skade på egen bil og annen manns eiendom, noe retten fant skjerpende.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 26 dager og 150.000 kroner i bot.

Retten kom også til at han skulle miste førerretten i to år og seks måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

