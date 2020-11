Tatt med promille

En 46 år gammel mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for promillekjøring. Der kom mannen med en uforbeholden tilståelse.

Omkring klokken 15.40 den 16. april i fjor kjørte han motorsykkel i Auglendsveien i Stavanger mens han var påvirket av alkohol.

En blodprøve av ham tatt 20 minutter senere viste en promille på 2,15.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Han må også betale en bot på 10.000 kroner og mistet førerretten i to år.

For å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

