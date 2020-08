Tatt med promille

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Kjøreturen fant sted omkring klokken 18.00 den 19. juni i år på Madlaveien.

Rundt klokken 18.50 ble 20-åringens promille målt til 0,62.

I skjerpende retning la Stavanger tingrett vekt på at kjøringen fant sted på dagtid i et område hvor det må påregnes at det befinner seg både kjørende, syklende og gående.

«Siktede kjørte også med tre passasjerer i bilen, noe som medfører økt farepotensial», heter det i dommen.

I formildende retning la Stavanger tingrett vekt på 20-åringens tilståelse med de prosessøkonomiske besparelser dette medfører.

LES OGSÅ: Kjørte for fort – mistet lappen og fikk bilen avskiltet på stedet

Fikk betinget

Dermed ble straffen satt til fengsel i 16 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Retten kom også til at 20-åringen skulle betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært 15 dagers fengsel-

I tillegg kom retten til at 20-åringen skal miste førerretten i 12 måneder.

Han få også avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

LES OGSÅ: Fikk umiddelbart kjøreforbud etter å ha kjørt rundt med dette

LES OGSÅ: Gutt (16) tok farens bil og kjørte av gårde