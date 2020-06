Tatt med promille

Kjøringen fant sted 5. januar i år omkring klokken 04.25 i Torgveien i Hillevåg.

En blodprøve av 25-åringen viste at han hadde en promille på 1,25.

25-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Påtalemyndigheten la ned påstand om at han skulle dømmes til 18 dager ubetinget fengsel og 34.000 kroner i bot.

Stavanger tingrett kom til at i dette tilfellet skulle fengselsstraffen gjøres betinget.

I den forbindelse ble det lagt vekt på at det ikke var noe spesielt å utsette på kjøringen og at 25-åringen ikke følte seg ruspåvirket. I tillegg la retten vekt på at kjøringen fant sted over en kortere strekning i fint, klart vær med ingen andre trafikanter på veien.

Samtidig la også retten vekt på 25-åringens uforbeholdne tilståelse.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 18 dager og 34.000 kroner i bot.

I tillegg mistet han førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

