Tatt med promille

Kjøreturen fant sted i Stavanger 28. juli i fjor omkring klokken 14.25.

En blodprøve har vist at 74-åringen kjørte bilen med en promille på 2,04.

I forbindelse med straffeutmålingen la Stavanger tingrett vekt på kjøringen skjedde i nærheten av boligområder på et tidspunkt hvor det normalt er annen trafikk, at han foretok en forbikjøring og at han kjørte ut av veien slik at det oppsto materiell skade.

I formildende retning la retten vekt på at 74-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Stavanger tingrett la også vekt på at saken var blitt gammel uten at mannen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen 21 dager i fengsel og en bot på 50.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

LES OGSÅ: Tatt med 4,04 i promille

LES OGSÅ: Kjørte inn i rundkjøring uten å overholde vikeplikten