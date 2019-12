Tatt med promille

Kjøreturen fant sted omkring klokken 01.50 den 17. desember i fjor. Den 32 år gamle kvinnen hadde da kjørt fra Sandes og ble stoppet av en politipatrulje på Gausel. Politiet opplevde henne som beruset og tok henne med til blodprøvetaking.

Denne viste at hun hadde en promille på 1,79 en halvtime etter kjøringen. Kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun møtte i retten. Hun bekreftet også at hun hadde drukket alkohol tidligere på kvelden forut for kjøreturen.

32-åringen forklarte i retten at hun var i en vanskelig situasjon den aktuelle kvelden. Stavanger tingrett kom til at dette ikke ga grunnlag for å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Kvinne kjørte sønnen (7) til bursdag med 2,49 i promille

Politibetjenten som stoppet har forklart at det ikke var noe særskilt å utsette på kjøringen hennes, bortsett fra at det tok nærmere 500 meter fra politiet signaliserte stans, før hun stanset bilen. Dette ble imidlertid ikke oppfattet som forsøk på flukt.

Retten la også noe vekt på at hun hadde kjørt en strekning på seks kilometer, men at det er relativt lite trafikk på denne på det aktuelle tidspunktet.

Dermed kom retten til at utgangspunktet for straffen lå på fengsel i 24 dager. Hun fikk imidlertid noe rabatt for å ha tilstått forholdet. Dermed ble straffen 21 dagers ubetinget fengsel. Hun må også betale 10.000 kroner i bot og mistet førerretten i to år.

For å få denne tilbake må hun avlegge full ny førerprøve.

LES OGSÅ: Kjørte med 2,11 i promille mens hun hadde datter i bilen