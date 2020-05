Tatt med ladd skytevåpen

Mandag ble den 24 år gamle mannen framstilt i Stavanger tingrett etter at han lørdag 2. mai ble pågrepet med et skytevåpen.

Ifølge Stavanger tingrett heter det i anmeldelsen fra politiet, hvor det er beskrevet at «siktede hadde på seg et ladd og funksjonelt skytevåpen da han ble påtruffet av politiet midt i Stavanger sentrum på dagtid».

Retten kom til at 24-åringen er inne i en aktiv periode der han tilsynelatende utfører flere straffbare forhold av mer alvorlig art.

«Siktede framstår nå å være i en ustabil livssituasjon med dårlige boforhold. Han forklarte i retten at han er paranoid og redd. Når siktede i en slik situasjon erverver et ladd og funksjonelt skytevåpen taler det for at det foreligger en nærliggende fare for at han på nytt vil begå straffbare forhold som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder», heter det i kjennelsen.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

Vold på hotell

24-åringen er tidligere tiltalt for flere andre lovbrudd og disse sakene skal opp i Stavanger tingrett den 24. og 25. august i år.

Blant annet er han tiltalt for å ha gått løs på en sovende mann på et hotell i Stavanger.

Volden skal ha skjedd uten foranledning den 18. februar og ifølge tiltalen skal 24-åringen ha angrepet fornærmede, som var forsvarsløs ved at han sov/var alkoholpåvirket, med en flaske og/eller ved at han skal ha sparket ham i hodet og kroppen.

Han skal også ha kastet en tent sigarett i ansiktet på en politibetjent, og forsøkt å sparke politibetjenten flere ganger.

