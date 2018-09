Roganytt

Klokken 09.30 torsdag melder politiet at UP stanset moped på Bryne som kjørte over tillatt hastighet for denne typen moped.

– Begjæring om avregistrering på mopeden i tillegg, så skiltet ble tatt. Fører vedtok forenklet forelegg på 5500 kroner for hastigheten, melder politiet.