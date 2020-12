Nylig ble to kvinner dømt for smugling av blant annet kokain on metamfetamin. I tillegg er to bakmenn dømt.

Smuglingen ble avslørt etter godt samarbeid mellom politiet og tollvesenet, skriver nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt på sin Facebook-side torsdag.

Ifølge politiet har flere kvinner utsatt seg for betydelig fare ved å frakte narkotika i kroppens hulrom på diverse flyvninger til Stavanger lufthavn Sola i 2019.

En av kvinnene som ble stoppet i tollkontroll på Sola hadde 42 ampuller med kokain i magen.

Gjennom etterforskningen ble det også beslaglagt betydelige beløp i kontanter som ble forsøkt fraktet ut av landet.

Spaning og analyser av samtaler på diverse sosiale medier var viktige elementer i politiets etterforskning, skriver politiet.

I tillegg til de dømte kvinnene som gjennomførte selve smuglingen er to bakmenn dømt for salg og medvirkning til innførsel.

