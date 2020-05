Tatt med 4,04 i promille

Det var en 56 år gammel mann fra Sandnes som nylig møtte i Stavanger tingrett tiltalt for promillekjøring.

Ifølge tiltalen kjørte han bil på Sola klokken 14.30 den 2. mars i fjor med en promille på 4,04.

Ferden endte med at han skulle parkere utenfor en dagligvarebutikk der han kjørte inn i en annen bil.

56-åringen har nektet for å ha kjørt bilen i alkoholpåvirket tilstand og forklarte i retten at han kun konsumerte alkohol etter at han hadde satt seg i bilen etter påkjørselen.

Kvinnen i bilen som ble påkjørt varslet politiet og politiet var på stedet fem minutter senere.

En politibetjent fikk 56-åringen ut av bilen og forklarte i retten at han oppfattet 56-åringen som «dritings».

56-åringen var også så ustø at han hadde problemer med å holde seg på beina. Ifølge politibetjenten bekreftet også 56-åringen at han hadde drukket alkohol før han hadde kjørt.

LES OGSÅ: Kvinne kjørte sønnen (7) til bursdag med 2,49 i promille

Vodkaflaske på gulvet

Det ble også funnet en nesten tom vodkaflaske på gulvet ved førersetet.

En annen politipatrulje kom til stedet og tok med seg mannen til Sandnes legevakt for blodprøvetaking og en blodprøve av ham tatt klokken 15.29 viste en promille på 4,04.

To blodprøver tatt klokken 16.28 viste en promille på 3,87.

Stavanger tingrett festet ikke lit til 56-åringens forklaring om at han hadde drukket alkohol etter at han hadde satt seg i bilen, og fant denne oppkonstruert og uforenlig med det øvrige bevisbildet.

LES OGSÅ: Tatt med promille – må betale 150.000 kroner

Nedstigende

Blant annet viste retten til at alkoholpåvirkningen var svært høy og nedstigende en time etter kjøringen.

Retten fant det heller ikke troverdig at 56-åringen skal ha oppnådd en promille på 4,04 i løpet av de få minuttene han befant seg i bilen.

Stavanger tingrett kom også til at mannen skulle dømmes for å ha kjørt bil uten å ha gyldig førerkort.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt noe gammel uten at 56-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen ubetinget fengsel i 30 dager og 20.000 kroner i bot.

Han fikk også sperrefrist på erverv av for erverv av førerrett i to år og seks måneder.

LES OGSÅ: Kjørte med 2,11 i promille mens hun hadde datter i bilen

LES OGSÅ: Jobbet på Vigrestad, dro til Forus og kjøpte byggeplater – på veien hjem ble han stoppet av politiet