Tatt med 3,19 i promille

Mannen fra Stavanger, som er i 40-årene, ble stoppet av politiet mens han kjørte bil på Jærvegen i Klepp omkring klokken 18.20 den 16. februar i år.

Blodprøve viste at mannen hadde en promille på 3,19.

Retten kom til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 28 dager under forutsetning av at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Han må også betale en bot på 127.500 kroner og mistet førerretten i to år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

