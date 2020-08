Tatt med 2,63 i promille

Omkring klokken 17.30 den 22. september var 60-åringen ute og kjørte bil på veier og gater i Stavanger.

Kjøreturen varte i 30 til 40 minutter og endte med at han kjørte inn i en parkert bil som videre ble skjøvet inn i en annen parkert bil, slik at det oppsto skader på samtlige involverte biler.

Blodprøve av 60-åringen viste at han hadde en promille på 2,63 og i retten kom han med en uforbeholden tilståelse.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til 28 dagers fengsel som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et promilleprogram.

Han ble også dømt til å betale dømt til å betale en bot på 35.000 kroner og tap av førerretten for alltid.

