Tatt med 2,18 i promille

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Tirsdag 1. desember i fjor, omkring klokken 12.15, ble mannen stoppet i Fabrikkveien på Forus. En utåndingsprøve viste en alkoholkonsentrasjon på 1,09 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 2,18.

Dermed kom retten til at han hadde kjørt bil i ruspåvirket tilstand over en relativt lang strekning etter å ha inntatt øl og sprit kvelden før.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha tilstått forholdet og retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 24 dager. Han må også betale en bot på 45.000 kroner og mistet førerretten i to år og seks måneder.

