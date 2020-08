Tatt med 1,79 i promille

Den 57 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett.

Kjøreturen fant sted omkring klokken 23.00 på gater og veier i Stavanger og Randaberg 12. oktober 2018.

Promillen ble målt til 1,79 og i tillegg var kvinnen ruset på narkotiske tabletter.

I skjerpende retning viste retten til sterke allmennpreventive hensyn og viste også til at kvinnen har kjørt bil i meget sterkt ruset tilstand og at kjøringen endte med et trafikkuhell.

«Hun har med dette utsatt både seg selv og andre for uakseptabel risiko», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Samtidig la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen 18 dagers fengsel og en bot på 36.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 28 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

