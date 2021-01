Tatt med 1,58 i promille

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

27. juni i fjor, omkring klokken 12.00, førte han en plastsnekke ved Sirigrunnen til tross for at han var påvirket av alkohol.

Blodprøven som ble tatt av ham samme dag klokken 20.15 viste en promille på 1,58.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for forholdet og at 23-åringen hadde handlet med forsett da han førte båten.

Retten kom til at han skulle dømmes til 14 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale en bot på 5000 kroner og ble fradømt båtførerretten i ett år regnet fra den 27. juni i fjor.

