Tatt i sikkerhetskontrollen med bankkort-kniv

Klokken 13.30 den 20. januar i år ble en 30 år gammel mann stoppet i sikkerhetskontrollen på Stavanger lufthavn, Sola.

Dette fordi at det ble funnet en såkalt bankkortkniv på ham. Politiet kom etter hvert til stedet og foretok avhør av 30-åringen og beslag av kniven.

I tillegg fikk 30-åringen et forelegg på 8000 kroner som han ikke har betalt, noe som igjen har ført til at saken kom for retten.

Stavanger tingrett viste til at kniven hadde et knivblad på syv centimeter og at denne var egnet til å påføre noen kroppskrenkelse.

30-åringen forklarte i retten at han brukte kniven i forbindelse med arbeidet sitt.

I politiavhøret etter at han ble stoppet har han forklart at han bar kniven fordi han nylig hadde blitt utsatt for fysisk vold og ønsket om nødvendig å kunne forsvare seg.

Han forklarte også at han trodde at det var lovlig å bære denne type kniv i Norge.

Stavanger tingrett kom til at han klart hadde handlet uaktsomt og dømte ham til å betale en bot på 9600 kroner.

I tillegg må han ut med 2000 kroner i saksomkostninger.

