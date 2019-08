UP har gjennomført laserkontroll i 60-sonen på Nordsjøvegen i Hå i tidsrommet fra klokken 15.10 til klokken 16.50 torsdag.

I den forbindelse ble det utstedt tre forenklede forelegg for hastighet og ett forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Høyeste hastighet var 72 km/t.

