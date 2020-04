Tatt i 91 kilometer i timen i 50-sone

9. mars i år ble en 26 år gammel mann stoppet av politiet etter å ha kjørt bil i 91 kilometer i timen i 50-sone i Kverneviksveien.

Kjøringen fant sted klokken 10.30 den aktuelle dagen, og da mannen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse.

Retten viste til at det ikke var spesielle forhold ved kjøringen som var straffeskjerpende og at det i formildende retning skulle legges vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes til 15 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt 12.000 kroner i bot.

Retten bestemte også at 26-åringen skulle fradømmes førerretten i ti måneder og at han må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

