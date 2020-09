Tatt i 161 km/t

Da 26-åringen fra Stavanger nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse.

Kjøringen fant sted på E 18 ved Larvik 21. februar i år.

Farten til mannen ble målt til 161 kilometer i timen og fartsgrensen på stedet er 100 kilometer i timen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at saken var blitt gammel uten at mannen kunne lastes for dette

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med eb gjennomføringstid på 90 dager.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

