Tatt i 155 km/t: – Jeg kjørte som en tosk

Roganytt

Den 27 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Dalane tingrett tiltalt for å ha kjørt i 155 km/t i 80-sone på E 39 i Saglandsbakken i Bjerkreim.

Kjøreturen fant sted klokken 15.25 den 16. mars i år.

27-åringen forklarte i retten at han var på vei hjem, at han kjørte som en tosk og at han visste at han hadde kjørt så fort som målingen viste.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager og han mistet også førerretten i 22 måneder.

LES OGSÅ: Ble målt til 136 km/t – så fort kunne ikke bilen gå