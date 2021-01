Tatt i 140 km/t – skulle bare teste bilens krefter

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

22. oktober i fjor, omkring klokken 22.00 kjørte han bil på Solasplitten i Sola.

I den forbindelse ble farten hans målt til 140 km/t i 80-sone.

Stavanger tingrett kom til at han med viten og vilje alt for fort for å teste bilens krefter.

«Han har ved dette egenrådig satt seg over trafikkreglene. Både allmennpreventive hensyn, og hensynet til likebehandling, tilsier at her må det reageres med ubetinget fengsel for en slik betydelig fartsoverskridelse», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 14 dagers fengsel.

Retten kom også til at 19-åringen skulle dømmes til førerkortbeslag.

Her la retten blant annet vekt på at han hadde hatt en passasjer med seg i bilen under kjøringen.

Dermed mistet han førerretten i 13 måneder og for å få denne tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

