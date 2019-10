Kjøringen fant sted den 25. august i år klokken 09.56.

Utåndingsprøve tatt av ham klokken 10.42 viste at han hadde kjørt moped med 1,64 i promille.

Mannen som er i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

I forbindelse med straffeutmålingen fant Stavanger tingrett det skjerpende at mannen er straffe to ganger for promillekjøring i 2015.

Aktor i saken la ned påstand om at mannen skulle dømmes til fengsel i 36 dager.

Retten mente at dette var for lite og dømte ham til fengsel i 45 dager.

Han må også betale 45.000 kroneri bot og mistet retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

LES OGSÅ: – Bestemte at hun ikke skulle få mat, men måtte se på når de andre spiste

LES OGSÅ: Pensjonert lege tatt for promillekjøring