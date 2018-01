Tapte rettssaken mot Løgnaslaget

Roganytt

Frisøren Merete Hodne tok Løgnaslaget til retten etter at revygruppen omtalte henne som «nazifrisør» i en sang. Fredag tapte hun saken.

Retten mener uttrykket «nazi-frisør» ikke måtte oppfattes som beskyldning om at «Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger.», skriver Nettavisen.

Må betale 261.000 kroner

Brynefrisøren må dermed betale 261.825 av saksomkostningene til medlemmene i revylaget: Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.

– Denne tolkningen er jeg uenig i. Det er slik beskyldningen må forstås i konteksten. Dermed blir hele dommen gal, fordi utgangspunktet er galt, sier Hodnes advokat Per Danielsen.

Hodne krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppa som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne».

Sett av 25.000 personer

Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer, og ble inspirert saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

I den saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Den saken gikk helt til Høyestett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold. Danielsen sier han ser et klart grunnlag for anke, men understreker at de nå vil bruke tide på å vurdere dette.

(©NTB)