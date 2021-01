Take away-sted skal ha blitt ranet med håndvåpen

Omkring klokken 14.30 fredag melder politiet at de har rykket ut til Tananger hvor meldingen er at en take away-restaurant er blitt ranet ved bruk av håndvåpen.

Ifølge politiet er de på stedet, og søker etter gjerningspersoner.

Klokken 14.40 melder politiet at de ere på stedet og har dialog med innehaver.

Forholdet skal ha skjedd omkring 30 minutter før melding til politiet.

Beskrivelse av gjerningspersoner er:

To menn i 20 årene, mørkkledd, tøymunnbind. Skal være framvist noe som melder oppfattet som et håndvåpen.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: Må betale 412.460 kroner i erstatning for skader på egen bil