Da den 31 år gamle mannen nylig møtte i Stavanger tingrett kom han med en uforbeholden tilståelse. Retten kom til at skadeverket hadde pågått i perioden fra 1. juli til 14. september 2016.

I denne perioden tagget han med sprittusj på flere busseter, vinduer og vegger i busser som eies av Norgesbuss AS og driftes av Kolumbus AS.

Ifølge tiltalen var skadeverket grovt på grunn av omfanget, arten og de økonomiske skadene som ble påført eier og operatør.

«Forholdet anses som grovt, særlig fordi det dreier seg om nedtagging av flere busser, som er til alminnelig nytte for befolkningen. Retten viser også til at det dreier seg om regelmessig tagging over et tidsrom på flere

måneder», heter det i dommen.

Eget førerkort

I dommen kommer det også fram at grunnen til at taggingen opphørte var at 31-åringen fikk eget førerkort.

Retten kom til at han dermed hadde utvist et fast forbrytersk forsett i forbindelse med skadeverket.

«Tagging representerer er samfunnsproblem. Det medfører arbeid og økonomiske kostnader for dem som rammes. Taggingen har skjedd i det offentlige rom, og er til sjenanse for befolkningen. I dette tilfellet har taggingen

medført at bussene må tas ut av drift, og det påløper store kostnader med å skifte ut seter, gulv og annet», heter det i dommen.

Halvannet år

I formildende retning la retten vekt på at 31-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse. I tillegg ble det lagt vekt på at det var halvannet år siden det straffbare forholdet fant sted, og at saken har hatt liggetid

på over ett år.

Dermed kom retten til at dette skulle kompenseres med en lavere straff /mildere straffeart.

Dermed ble han dømt til samfunnsstraff i 75 dager med en gjennomføringstid på 120 dager.

Subsidiær straff ble fengsel i 75 dager.

