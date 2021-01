Sykkelbutikk gikk konkurs

Det var firmaet Sykkel AS som fredag var i Jæren tingrett og meldte oppbud.

Sykkel AS er det juridiske navnet bak butikken Sykkelzentrum som har holdt til i Solaveien i Sandnes.

Sykkel AS opplyste at den samlede gjelden er på 3.548.300 kroner og at selskapets aktiva vesentlig består i varelager og kundefordringer med en samlet anslått verdi på omkring 2.906.186 kroner.

Butikken omsatte for 11,2 millioner kroner i 2019.

Virksomheten var fram til fredag igangværende og butikken har hatt ti ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 10. mars.

