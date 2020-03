Stort rengjøringsfirma gikk konkurs

Thingbø Byggrent AS opplyste i retten å ha en gjeld på 3.168.545 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 105.000 kroner.

Thingbø Byggrent AS har holdt til i Sandnes og omsatte i 2018 for 4,7 millioner kroner. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 873.000 kroner.

Firmaet ble etablert i 1999 og har spesialisert seg på hovedrengjøring og byggrenhold av nye og gamle renoverte næringsbygg og leiligheter. De har også drevet med daglig renhold, brakkevask, utvask/ flyttevask, gulvbehandling, hovedrengjøring, sluttrengjøring før innflytting, ryddearbeid, sjauer arbeid, vannsuging, tepperens, matteleie, vinduspuss og fasadevask med mer.

Jæren tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 30. april i år.

