Storkjøkkenfirma tvangsoppløst

Det var firmaet Fraberg AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det var at retten har mottatt melding fra Foretaksregisteret om at Fraberg AS ikke har meldt en revisor til Foretaksregisteret en revisor som fyller aksjelovens krav innen den fristen som er kunngjort.

Dermed var vilkårene for å tvangsoppløse selskapet til stede.

Fraberg har holdt til på Randaberg og har blant annet drevet med salg og service av kjøl og storkjøkkenutstyr til både privatpersoner og til bedrifter.

LES OGSÅ: Leketøysfirma gikk konkurs

Fraberg AS omsatte for litt over seks millioner kroner i 2017 og fikk samme år et resultat før skatt på 411.000 kroner.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 9. januar neste år.

LES OGSÅ: Bakeriutsalg gikk konkurs