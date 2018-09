Stor kran har veltet over bil

Roganytt

Politiet stengte tirsdag av Domkirkeplassen i Stavanger etter at en kranbil veltet.

Domkirkeplassen klokken 11.11: – Nødetatene er på stedet etter melding om en stor krane som har veltet og truffet en bil. Det skal ikke være skadde personer. Området avsperres. Politiet jobber på med å få klarlagt årsak til hendelsen, melder politiet.

Helene Strand, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, sier til RA at de fikk meldingen om det som hadde skjedd og var raskt på stedet.

– Der så vi at en bil var knust, men ingen personer var skadet – utrolig nok, sier Strand til RA.

Foreløpig vet ikke politiet hva som har skjedd.

– Vi er på stedet og foretar avhør av folk. Vi har også varslet Arbeidstilsynet og vårt ulykkesavsnitt. Det er viktig å foreta grundige undersøkelser i en sak som har hatt så stort skadepotensial, sier Strand til RA.

Hendelsen skal ha funnet sted i forbindelse med løfting av noen vinduer.

Klokken 13.00 melder politiet at det jobbes nå med å fjerne kranbilen og at dette kan ta to til tre timer.

– Bilen som ble truffet er knust. Heldigvis ingen skadde personer, melder politiet.

Stian Robberstad var på Domkirkeplassen da kranen veltet, og tok opp denne mobilvideoen umiddelbart etter ulykken.

Saken oppdateres.