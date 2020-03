Stoppet med gjenstand i frontruta for sjette gang

Det var under fredagens tungtransportkontroll ved Krossmoen på E 39 at den utenlandske sjåføren ble stanset for kontroll.

Det viste seg da at han hadde blitt stoppet flere ganger tidligere.

– Sjåføren er stoppet fem ganger tidligere med sikthindrende gjenstander i synsfeltet i frontruta på lastebilen. Denne gang blir han anmeldt for ikke å etterkomme pålegg i tidligere kontroller, opplyser Statens vegvesen i kontrollrapporten.

Totalt 118 kjøretøy sjekket

Av de 118 kjøretøyene som var innom Krossmoen kontrollstasjon i dag ble 9 vogntog plukket ut til nærmere kontroll.

Det ga følgende resultat:

Et vogntog lastet med fisk fikk bruksforbud grunnet overlast og det var store avrenninger med vann/fiskelso fra fiske lasten.

Overlastgebyr x3

Tre utenlandske vogntog fikk bruksforbud grunnet overlast. Disse fikk overlastgebyrer på henholdsvis 2900, 3800 og 3900 kroner.

– Vogntogene blir stående på Krossmoen inntil overlastgebyret er betalt, opplyser vegvesenet.

I tillegg fikk ett vogntog bruksforbud da det var bredere en tillatt, mens to vogntog fikk bruksforbud da de manglet merking bak på vogntoget at de var over 19,5 meter.

