Stjal post og sjekket inn

En 34 år gammel mann er nylig dømt for flere tyverier.

Mellom 24. og 26. desember i fjor brukte han blant annet et stjålet bankkort til da han sjekket inn på et hotell i Stavanger.

I løpet av de aktuelle dagene belastet han kortet med 18.729 kroner.

Ifølge 34-åringen tok han kortet, samt et brev med koden da han stjal fra en postkasse.

34-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig gikk i Stavanger tingrett.

Retten la til grunn at han blant annet 7. desember i fjor stjal post fra en postkasse i Stavanger. Han ble da tatt på fersk gjerning etter at et vitne hadde sett at han gikk gjennom postkasser og søppel.

Da politiet ransaket ham ble det også funnet post i lommene hans.

2. januar i år tok han seg også inn i boligen til en kvinne.

Her stjal han blant annet en lommebok, PC og telefon.

Da politiet pågrep ham samme dag kjørte han også rundt i en stjålen bil, var ruset og kjørte uten å ha gyldig førerkort.

Samme dag var han også i besittelse av diverse stjålet post og andre gjenstander, samt 47 narkotiske tabletter.

I formildende retning la retten vekt på 34-åringens uforbeholdne tilståelse.

I skjerpende retning ble det lagt vekt på at han tidligere er dømt for tilsvarende lovbrudd.

Dermed kom Stavanger tingrett til at han skulle dømmes til syv måneders fengsel, der én måned ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 10.000 kroner i bot og fikk sperrefrist på erverv av førerrett i ett år og seks måneder.

