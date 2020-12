Stjal kjeks og truet med å stikke vekter i halsen med kniv

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

6. mai i år var 19-åringen på et kjøpesenter på Jæren sammen med en kamerat. Der forsynte 19-åringen seg med en pakke kjeks, en pizzabolle og to sjokoladeplater og gjemte dette under klærne.

Da de passerte kassen ble 19-åringen og kameraten stoppet av to vektere og konfrontert med hva vekterne hadde sett – og de fikk også muligheten for å gjøre opp for seg.

19-åringen nektet for å ha stjålet og hisset seg opp da den ene vekteren ikke ville la dem gå. Han fant fram en kniv fra det ene ermet og rettet denne mot ansiktet til vekteren og ropte at han ville «ville kjøre den rett i halsen» på vekteren dersom han ikke fikk gå.

Det hele endte med at politiet ble tilkalt og da han ble ransaket ble det funnet en mindre mengde hasj og narkotiske tabletter. Da han ble satt i politiets cellebil ødela han også et kamera som var i bilen.

Jæren tingrett kom også til at han skulle dømmes for å ha brutt seg inn på et spisested og en kiosk på Hinna natt til 13. april i år, samt en voldsepisode som fant 14. august i år.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og dømte ham til 73 timer samfunnsstraff.

