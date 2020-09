Stjal fra PC og utsatte tidligere venn for mye kvalm

46-åringen fra Stavanger erkjente seg ikke skyldig da saken nylig var oppe i Stavanger tingrett. Fornærmede har vært venn med 46-åringen, men vennskapet tok slutt i 2018. I retten oppga de forskjellige begrunnelser for hvorfor.

Retten la til grunn at det var uomtvistet at 46-åringen lånte boligen til fornærmede mens han og hans familie var på ferie julen 2017.

Fornærmede har forklart at mens han var borte mottok han melding om at noen forsøkte å logge seg på e-posten hans fra hans egen IP-adresse.

Passinformasjon

Stavanger tingrett kom til at 46-åringen hadde vært inne på fornærmedes PC og stjålet blant annet passinformasjon.

Retten kom også til at han brukte dette til å foreta følgende fra 17. januar fram til 14. juni 2018:

Bestilte fem mobilabonnement i fornærmedes og hans kones navn.

Bestilte diverse sexleketøy i deres navn som ble sendt til deres adresse.

Sendte falske flyttemeldinger til Folkeregisteret for fornærmede og hele familien.

Sendte falske bekymringsmeldinger til barnevernet.

Sendte brev til fornærmedes arbeidsgiver om at fornærmede er under politietterforskning og sendte ut manipulerte nakenbilder av fornærmede til forskjellige personer.

Da politiet ransaket 46-åringens arbeidssted 17. august ble beslaglagt en mobiltelefon og en harddisk som ble funnet i en skuff på kontoret hans. På disken ble det funnet 36.637 unike bilder der nesten alle var private familiebilder av fornærmede og hans familie. Det ble også funnet bilder av signaturen til fornærmede, bilder av pass og identitetskort og manipulerte bilder av fornærmede.

Oppkonstruert

46-åringen forklarte i retten at han hadde mottatt en DVD, at han lurte på hva den inneholdt og at han lastet ned innholdet på en harddisk. Han forklarte også at han ikke vet hvem som har levert DVD-en, men at han mener at han er utsatt for et komplott – og at han mistenker fornærmede for å ha plantet bevis hos ham.

Det mente ikke Stavanger tingrett, som kom til at 46-åringens forklaring framstår som oppkonstruert og tilpasset bevisene i saken. I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at 46-åringen har utsatt de fornærmede for målrettet sjikane som har pågått over tid og som gjelder svært personlige forhold.

Stavanger tingrett kom til at 46-åringen skulle dømmes til fengsel i seks måneder. Han ble også idømt kontaktforbud mot ekteparet i ett år og må også betale dem 35.000 kroner i oppreisningserstatning.

46-åringen fikk også inndratt en mobiltelefon og en harddisk og må også betale 8000 kroner i saksomkostninger.

