– Stjal bil og villmannskjørte

21-åringen fra Klepp må møte i Jæren tingrett i dag tiltalt for ymse relatert til en kjøretur som skal ha funnet sted på kvelden den 27. mars i år.

Først skal han ha stjålet en varebil tilhørende et busselskap og kjørt med denne på Jæren.

I tillegg skal han ikke ha kjørt tilstrekkelig hensynsfullt, aktpågivende og varsomt.

Dette ved at han skal ha krysset heltrukken sperrelinje, kjørt i motsatt kjørefelt, kjørt feil vei i en rundkjøring og ikke benyttet retningslys.

I tillegg skal han ha kjørt vinglete med bilen og kjørt opp og ned i hastighet og var på det meste oppe i 100 kilometer i timen i 60-sone.

Ifølge tiltalen førte han også bilen mens han var ruspåvirket og han skal heller ikke ha hatt gyldig førerkort.

Klokken 23.50 den aktuelle kvelden skal han ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om dette ved hjelp av sirene og blålys.

Da 21-åringen senere på natten ble framstilt på legevakten skal han også kalt to politibetjenter «inkompetente idioter», «dumme» og «j**** p***». Han må også svare for oppbevaring av 2,37 gram hasj.

