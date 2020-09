En hvit Ford Kuga med registreringsnummer SV15047 ble stjålet fra en bruktbilforhandler i Hovebakken i Sandnes.

Tyveriet skal ha skjedd i løpet av natt til lørdag, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Poltiet ber vitner om å melde ifra om observasjoner på politiets telefonnummer 02800.

Det ble stjålet flere biler natt til lørdag. På Stokka i Stavanger krasjet den ene bilen inn i et hus, en annen i et steingjerde. I tillegg var det innbruddsforsøk i to andre biler.