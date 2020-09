Stjal båt og satte fyr på den med nødbluss

19-åringen og 23-åringen kom begge med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Bakgrunnen for saken var at de natt til 11. september 2018 stjal en motorbåt på Hommersåk og brukte båten til de kjørte på grunn ved Alnaskjer nord for Finnøy.

Før den havarerte båten ble forlatt kastet 23-åringen et nødbluss inn i båten, slik at den tok fyr og ble totalskadd.

De to i båten ble plukket opp av en tredjeperson i båt, men denne ble stanset av politiet mens den var på vei til Haugesund, og de tre om bord ble pågrepet og satt i arrest.

De tiltalte har innrømmet at de stjal den aktuelle båten.

LES OGSÅ: Kvinnelig lærer skal ha misbrukt elev

Blodspor

23-åringen forklarte også at det var blodspor i båten etter at han ble skadet i forbindelse med grunnstøtingen. Han fikk panikk og kastet nødblusset inn i båten.

Jæren tingrett kom til at saken var blitt gammel og at 19-åringen skulle dømmes til betinget fengsel i 21 dager.

Retten kom også til at 23-åringen skulle dømmes for tyveri og grovt skadeverk.

Straffen ble ubetinget fengsel i 120 dager der han får fradrag for tre dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale 1.601.612 kroner i erstatning til et forsikringsselskap, samt 50.000 kroner i erstatning til eieren av båten.

LES OGSÅ: Skal ha griset til toalett hos bruktbilforhandler

LES OGSÅ: Far slo sønnen da lillebroren ble klort i ansiktet