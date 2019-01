Stiftelse bak en av Norges mest berømte båter konkurs

Sluppen «Restauration» er en av Norges mest berømte båter etter at 52 personer dro med båten til Nord-Amerika i 1825.

Det hører med til historien at de var 53 personer da de kom fram, det ble nemlig født et barn under reisen.

Ferden kom i stand etter tilskyndelse av Cleng Peerson og regnes som begynnelsen på den norske utvandringen til Nord-Amerika på 1800-tallet.

Datoen for skipets ankomst til New York, 9. oktober, feires i deler av USA som Leiv Eiriksson Day.

Ferden over Atlanterhavet i den 80 fot lange båten tok 98 dager og i kjølvannet av denne utvandret én million «over dammen» de neste 150 årene.

I 2010 sto en replika av båten ferdig og den ble behørig døpt i Vågen i Stavanger. Båten var den gang eid av Stiftelsen Emigrantskipet Restauration som onsdag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

Ble solgt

Advokat Flemming Karlsen er oppnevnt som bostyrer i forbindelse med konkursen.

Han sier til RA at stiftelsen solgte båten til Yuhong Jin Hermansen 2013.

– Dette mot at de fikk ti års bruksrett til båten, sier Karlsen til RA og tilføyer:

– Hermansen overtok gjelden til båten. Samtidig har stiftelsen en gjeld til Hermansen på omkring 300.000 kroner og stiftelsen valgte til slutt å begjære oppbud, sier Karlsen.

Stiftelsen Emigrantskipet Restauration omsatte for 155.000 kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 571.000 kroner.

LES OGSÅ: Oljeselskap gikk konkurs

Store kostnader

Ifølge Karlsen har Stiftelsen Emigrantskipet Restauration opplyst at de har hatt store kostnader med å drifte båten og lite inntekter på den i form av utleie.

– Selve båten ligger ute til salgs på finn.no til fire millioner kroner, men som sagt så er det ikke stiftelsens båt, men det er Hermansen som eier den, sier Karlsen.

Yuhong Jin Hermansen er en av Norges rikeste kvinner og ble i 2018 rangert på 65. plass av Norges 400 rikeste.

Folke Hermansen etterlot sitt forretningsimperium til henne da han døde i 2006.

Siden den gang har hun ledet selskapet som blant annet er tungt inne i ferjeselskapet Norled og busselskapet Tide, samt i shippingkonsernet Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD).

LES OGSÅ: Utested gikk konkurs