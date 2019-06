Stebestefar voldtok jente (5)

Stavanger tingrett kom til at 50-åringen, som er jentas stebestefar, hadde utsatt fornærmede for omkring 30 overgrep i tidsrommet fra 2016 til april 2018.

Fornærmede var fem år gammel da overgrepene startet opp.

50-åringen ble avslørt ved at fornærmede hadde kommentert at 50-åringen hadde foretatt en seksuell handling mot henne om natten neste morgen.

Hun fortalte dette også til bestemoren som igjen varslet barnets mor. Hun var i tilrettelagt avhør hos politiet samme dag, hvor hun forklarte seg om de øvrige forholdene i tiltalen.

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet

Grov voldtekt

Stavanger tingrett kom til at 50-åringen forsettlig både har hatt seksuell omgang og foretatt kvalifisert seksuell handling med fornærmede.

«Retten legger videre til grunn at overgrepene regnes som grov voldtekt idet det dreier seg om gjentatte overgrep og i lys av fornærmedes unge alder», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha hatt seksuell omgang med et barn, mens hun var under hans oppsikt og omsorg i forbindelse med overnattingsbesøk og lignende.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

For strengt

Statsadvokat Henriette Kvinnsland la ned påstand om at 50-åringen skulle dømmes til fengsel i fem og et halvt år.

Stavanger tingrett kom til at dette var for mye og dømte mannen til fengsel i fire og et halvt år.

I forbindelse med soning av straffen får han fradrag for tre dager sonet i varetekt.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: – Gruppevoldtok jente (15)