Spurte om veien – fikk juling

Hendelsen fant sted litt før midnatt i begynnelsen av mars 2017.

Da hadde 25-åringen og kjæresten forlatt en fest på et grendehus på Randaberg. Begge var beruset og de var begge ampre og kranglet høylytt.

En drosjesjåfør kom kjørende til området og skulle hente noen passasjerer. Hanstoppet ved 25-åringen og kjæresten for å spørre dem om de kjente til adressen han skulle til.

Ifølge drosjesjåføren var svaret på dette «fuck of jævla pakkis».

Til dette svarte drosjesjåføren at 25-åringen «ikke måtte si slike ting».

Det førte til at 25-åringen åpnet bildøren der drosjesjåføren satt og slo ham flere ganger mot hodet og kroppen mens drosjesjåføren satt fastspent i bilbeltet.

Han slo også på bilen. Etter dette fikk drosjesjåføren kjørt bilen noe fram og fikk ringt politiet som kom og tok hånd om 25-åringen.

Som en følge av volden fikk fornærmede et brudd i nesen og Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes for å ha skadet en annens kropp.

Litt før midnatt den 17. juni 2017 var 25-åringen på jernbanestasjonen i Stavanger.

Der ropte han ACAB (all cops are bastards) til en politibetjent.

Da politibetjenten ba om 25-åringens personalia nektet han å oppgi dette. Politibetjenten som var alene på stedet tilkalte en kollega. 25-åringen forsøkte da å forlate stedet, men ble holdt igjen av politibetjenten.

Det førte til at 25-åringen dyttet ham med begge hender, noe som førte til at sambandsutstyret ble revet av slik at festeanordningen på jakken revnet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 25-åringen har erkjent straffskyld for samtlige forhold i tiltalen.

Aller mest ble det imidlertid lagt vekt på at saken var blitt svært gammel uten at 25-åringen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen fengsel i 30 dager pluss 120 timers samfunnsstraff. Han må også betale 15.000 kroner i oppreisningserstatning til drosjesjåføren.

