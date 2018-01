Sportsbutikk har gått konkurs

Roganytt

Det var Wodbutikken AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

Wodbutikken AS ligger i Forusparken 32 og har solgt sport- og treningsutstyr.

Butikken har blant annet vært forhandler av merket Reebok.

I retten ble det opplyst at Wodbutikken AS har en gjeld på 400.000 kroner og at selskapets aktiva har en anslått verdi på 40.000 kroner.

Butikken har hatt seks ansatte og omsatte i 2016 for 1,2 millioner kroner.

Samme år fikk Wodbutikken AS et negativt resultat før skatt på 459.000 kroner.

Stavanger tingrett la skyldnerens opplysninger til grunn og kom videre til at selskapet antas å være ut av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 1. mars i år.

