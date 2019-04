Sporet opp mannen som hadde den stjålne mobilen hennes

Natt til den 23. juli 2017 ble en kvinne frastjålet en mobiltelefon mens hun var på byen i Stavanger.

Stavanger tingrett la til grunn at den 49 år gamle mannen bosatt på Våland kjøpte denne telefonen like etterpå av en person og at 49 skjønte at telefonen var stjålen.

Forholdet ble avdekket ved at kvinnen som fikk frastjålet telefonen sporet denne ved av «finn iPhone» og at dette programmet lokaliserte telefonen på mannens adresse.

Hun meldte da fra til politiet som dro til stedet. Ved ransaking fant de kvinnens telefon, samt fire andre telefoner som var gjemt under madrassen i 49-åringens seng. Ved ransaking av 49-åringen ble det også funnet fire bank- og kredittkort som var stjålet fra tre forskjellige kvinner.

LES OGSÅ: Drapsmann tok pirattaxi

Møtte ikke

49-åringen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett, skjønt retten kom til at den skulle fremme saken.

I sine forklaringer til politiet har han etter hvert erkjent straffskyld for å ha kjøpt den stjålne iPhonen og han har også erkjent delvis straffskyld for å ha oppbevart de andre stjålne gjenstandene.

I tillegg ble det under ransakingen funnet en lynlåspose med 0,01 gram kokain. I et skap på soverommet ble det også funnet en bunke med lynlåsposer.

LES OGSÅ: – Ti menn tok hevn – mishandlet medlemmer av MC-klubb

Stor ulempe

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at det er snakk om begrensede verdier, men at tap av mobiltelefoner kan være til stor ulempe for eierne. Retten viste også til at 49-åringen er dømt tidligere – riktignok noe tilbake i tid. I formildende retning la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 49-åringen kunne lastes for dette.

Det ble også lagt vekt på mannens erkjennelse av straffskyld, selv om hans erkjennelse ikke framstår som uforbeholden. Dermed ble straffen 21 dagers fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til inndragning av tre mobiltelefonene til fordel for statskassen, da det ikke har lyktes politiet å finne eierne til disse.

LES OGSÅ: Lurte samboer til å innrømme utroskap – så banket han henne