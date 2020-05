Spisested slått konkurs

Det var Haugesund Kemnerkontor som begjærte at firmaet Jennifer’s Kro & Hjemlevering AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 168.493 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk med mer.

Jennifer’s Kro & Hjemlevering AS har drevet spisestedet Jennifers Sentrums kro i Haugesund.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 400.000 kroner.

Haugaland tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot spisestedet med intet til utlegg og at firmaet er insolvent.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Maria Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. juni.

