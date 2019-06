Spisested gikk konkurs

Det var selskapet A & A Group AS som fredag var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

A & A Group AS har drevet spisestedet Spicy Village Restaurant & Bar som har holdt til i Lagårdsveien 91 i Stavanger.

Stedet åpnet i desember i fjor og har servert pakistansk og indisk mat.

Stavanger tingrett kom til at de skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Retten kom også at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

I tillegg kom retten til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Bie er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 4. september i år.

