Sperret av område og startet etterforskning

Litt før klokken 20.00 lørdag meldte politiet at de klokken 18.30 fikk melding l. 1830 fikk politiet melding om at det skal ha skjedd en mulig straffbar handling i nærheten av Edlandsvatnet på Ålgård.

– Politiet har sperret av et område og startet etterforskning på stedet for om mulig å finne ut hva som er skjedd. Saken blir oppdatert, meldte politiet.

Klokken 22.00 meldte politiet at undersøkelsene på stedet var ferdig, at sperringene er opphevet og at saken vil bli etterforsket videre.

Så langt har politiet ikke ønsket å opplyse noe om hvilken mulig straffbar handling som etterforskes.