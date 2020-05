Speiderleder misbrukte gutt

En 38 år gammel mann møtte nylig i Stavanger tingrett tiltalt for overgrep mot en gutt.

Overgrepene startet opp i desember 2008 og varte fram til sommeren 2010.

38-åringen og fornærmede ble kjent med hverandre i forbindelse med at gutten begynte i speideren der 38-åringen var speiderleder – og de fikk etter hvert god kontakt, noe som også førte til at gutten besøkte speiderlederen hjemme.

Det var i speiderlederens hjem overgrepene fant sted.

38-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

«Retten finner etter dette bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte ved en rekkeanledninger, og mer enn tre ganger, i perioden fra desember 2008 til sommeren 2010, har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen, og at han har gjort dette forsettlig. Tiltalte blir å dømme i samsvar med tiltalebeslutningen», heter det i dommen.

LES OGSÅ: Skal ha voldtatt jente og truet med å ringe foreldrene hennes dersom hun ikke gjorde som han sa

Fikk noe rabatt

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på mannens uforbeholdne tilståelse, at saken var blitt gammel og at det hadde tatt lang tid å få saken for retten.

Dermed ble straffen satt til fengsel i ett år og seks måneder.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 180.000 kroner i oppreisningserstatning.

Anne Kroken, 38-åringens forsvarer, sier at hennes klient tar denne saken svært tungt.

– Jeg vil sammen med min klient nå gå gjennom dommen og diskutere hva vi skal gjøre videre. Han ønsker å få lagt dette bak seg, sier Kroken til RA.

LES OGSÅ: Mann skal ha betalt for overgrep, men ble lurt

LES OGSÅ: – Voldtok jente (7) og truet henne til taushet