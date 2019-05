Sovnet på jobb

En 28 år gammel mann er nylig dømt for en rekke lovbrudd. Blant annet tok han seg inn i kjelleren på et boligkompleks på Kampen 24. januar i år.

28-åringen forklarte i retten at han ikke hadde hatt til hensikt å ta noe på stedet, men at han var kald og ruset og at han hadde behov for et sted å sove.

Dagen etter fant en beboer 28-åringen i kjelleren og tilkalte politiet. Da politiet kom til stedet lå han fortsatt og sov på gulvet.

Stavanger tingrett kom til at de ikke skulle feste lit til 28-åringens forklaring. I den forbindelse viste retten til at flere tørkeskap i kjelleren var åpnet og at det ble funnet en åpnet bag i en av bodene med en gartnerhanske i.

Den andre hansken ble funnet i 28-åringens sekk. Det ble også funnet en lapp i sekken som knytter seg til stedet.

«Dersom hensikten til tiltalte kun var å finne et sted å sove, var det ikke naturlig å ta seg inn i boder og tørkeskap for deretter å legge ting han fant i sekken sin. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forsøkte å begå tyveri på stedet, men at han sovnet og dermed ikke gjennomførte handlingen», heter det i dommen fra Stavanger tingrett.

Da politiet ransaket 28-åringen fant de også en sekk med et stort antall bankkort som ikke tilhørte ham.

I sekken ble det også funnet kvitteringer fra flere butikker hvor det var brukt et kredittkort til å betale med.

Eieren av kortet fikk 3. februar i år en faktura på kortet på 51.759 kroner der han ikke kjente igjen noen av transaksjonene som var foretatt.

LES OGSÅ: Mishandlet kona i 40 år

Erkjente skyld

28-åringen forklarte i retten at det var han som hadde brukt kortet i flere butikker i Stavanger, og erkjente straffskyld for bedrageri.

1. februar i år fikk politiet melding om et mulig bilinnbrudd på Storhaug og dro til stedet.

28-åringen ble i den forbindelse pågrepet med en stjålen elsykkel.

18. februar i år observerte en beboer på Storhaug 28-åringen som lyste med en lykt i førersetet på en bil.

Da 28-åringen hørte sirenen fra politibilen som rykket ut så beboeren at han gjemte seg bak et gjerde i en hage og ga beskjed til politiet hvor han befant seg. 28-åringen ble ransaket og politiet fant blant annet en stjålen bilnøkkel og narkotiske tabletter på ham.

LES OGSÅ: Sjokoladefabrikk slått konkurs

Kontanter

På stedet der han hadde gjemt seg ble det også funnet 26.100 kroner i kontanter, samt et bankkort som ikke tilhørte ham.

Bilnøkkelen passet til bilen han hadde brukt lommelykten i og retten kom til at han skulle dømmes for heleri av bilene og kontantene han var i besittelse av.

Retten kom også til at han skulle dømmes for flere andre forhold som omhandlet tyveri og heleri.

I straffeskjerpende retning la retten vekt på at 28-åringen flere ganger tidligere er domfelt på tilsvarende forhold og kom til at han skulle dømmes til syv måneders fengsel der 90 dager ble gjort betinget med en prøvetid på fem år.

LES OGSÅ: MC-medlemmer krevde penger – ble mishandlet av ti menn